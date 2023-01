Demonstration: Koran-Verbrennung in Stockholm - Türkei protestiert scharf

Bei einer anti-türkischen Demonstration in der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat ein Teilnehmer eine Ausgabe des Korans verbrannt und damit die angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern verschärft. Der Chef der rechtsextremen dänischen Partei Harte Linie, Rasmus Paludan, der auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, zündete den Koran am Samstag in der Nähe der türkischen Botschaft an.