Demonstration: Londons Bürgermeister Khan verteidigt Protest mit Trump-Baby

LondonDer Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat am Freitag die Genehmigung eines satirischen Protest gegen US-Präsident Donald Trump verteidigt. Aktivisten ließen am Morgen einen etwa sechs Meter hohen Ballon In form eines Trump-Babys in Windeln über dem Parliament Square aufsteigen. Kritiker hatten den Ballon als beleidigend gegenüber Trump empfunden und gefordert, die Aktion zu unterbinden.