Demonstration Zehntausende protestieren in Frankreich gegen Gewalt an Frauen

Zehntausende Menschen haben in Frankreich gegen Gewalt protestiert, die sich gegen Frauen richtet. Zahlreiche Teilnehmer in Paris trugen lila Spruchbänder oder Plakate. Proteste gab es auch in Städten der französischen Regionen, wie der Radionachrichtensender Franceinfo und andere Medien am Samstag berichteten. Das Bündnis #Noustoutes hatte zu den Aktionen aufgerufen. Unter dem Motto „Nicht eine weniger“ gingen auch in Rom tausende Frauen auf die Straße. An der Spitze marschierten Vertreterinnen von Frauenhäusern und Beratungsstellen.