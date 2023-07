Demonstrationen „Bibi Ciao”: Israelis protestieren erneut gegen Justizreform

01. Juli 2023 | Quelle: dpa

Israelis protestieren erneut gegen die Pläne der Regierung von Premierminister Netanjahu, das Justizsystem zu reformieren. Bild: Bild: dpa

In Israel haben am Samstagabend wieder Zehntausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform protestiert. Bei der zentralen Kundgebung in Tel Aviv skandierten die Demonstranten „Demokratie”, während sie weiß-blaue Nationalfahnen schwenkten. Mehrere Teilnehmer dichteten das Protestlied „Bella Ciao” zudem kurzerhand zu „Bibi Ciao” um. „Bibi” ist der Spitzname des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.