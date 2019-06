Demonstrationen: Dutzende Verletzte bei Ausschreitungen in Georgien

TiflisAus Furcht vor zunehmenden Einfluss Russlands haben in Georgien Tausende Demonstranten erfolglos versucht, das Parlament in der Hauptstadt Tiflis zu stürmen. Dabei wurden in der ehemaligen Sowjetrepublik in der Nacht zum Freitag nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 38 Polizisten und 14 Demonstranten verletzt, vier von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es kam zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei. Die Sicherheitskräfte riegelten das Gebäude ab und setzten Tränengas, Gummigeschosse und Wasserwerfer ein. So gelang es den Demonstranten nicht, in das Parlament einzudringen.