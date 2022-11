Demonstrationen Erneut gewaltsame Auseinandersetzungen bei Protesten im Iran

04. November 2022 | Quelle: dpa

Die Proteste richten sich gegen das Regime im Iran. Bild: Bild: dpa

Im Südosten Irans sind Proteste erneut in Gewalt umgeschlagen. In der Stadt Chasch sollen Demonstranten einen Polizeiposten in Brand gesteckt haben, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars am Freitag.