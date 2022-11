Demonstrationen Erneut schwere Proteste in Dutzenden Städten Irans

18. November 2022 | Quelle: dpa

Ein Mädchen steht ohne das vorgeschriebene Kopftuch vor dem Azadi-Turm und zeigt mit beiden Händen das Victory-Zeichen. Bei landesweiten Protesten sind im Iran erneut viele Menschen getötet worden. Bild: Bild: dpa

Im Iran sind erneut Tausende Menschen gegen die autoritäre Politik der Islamischen Republik auf die Straßen gegangen. In Dutzenden Städten gab es am Donnerstagabend Berichten zufolge Proteste, die teils gewaltsam niedergeschlagen wurden. Vielerorts war das Internet eingeschränkt. Es soll zudem erneut mehrere Tote gegeben haben. Augenzeugen in Teheran beschrieben die Straßenproteste in der Hauptstadt als zunehmend furchtloser. In den Provinzen spielten sich nach Schilderungen von Einwohnern „bürgerkriegsähnliche” Szenen ab.