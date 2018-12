 Demonstrationen: „Gelbwesten“ protestieren erneut in Frankreichs Städten

ParisAm siebten Wochenende in Folge haben in Frankreich die sogenannten „Gelbwesten“ gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. In etlichen Städten wie Paris, Marseille, Lyon, Toulouse und Bordeaux kam es am Samstag zu Protesten. Auch Straßensperren wurden wieder errichtet. Mancherorts gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei.