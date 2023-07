Demonstrationen Gesetzentwurf heizt Proteste gegen Justizreform in Israel an

16. Juli 2023 | Quelle: dpa

Menschen protestieren gegen die Pläne von Premierminister Netanjahu zur Überarbeitung des Justizsystems. Bild: Bild: dpa

Gegen die umstrittenen Reformpläne zur Schwächung der Justiz haben am Samstag wieder Zehntausende Israelis protestiert. Alleine in Tel Aviv kamen Medienberichten zufolge mehr als 150.000 Menschen zu einer Kundgebung gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanjahu. An dem äußerst schwülen Abend zeigten viele Demonstranten auch einen riesigen Banner mit der Aufschrift „SOS”. Auch in anderen Städten protestierten Tausende Menschen.