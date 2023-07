Demonstrationen Greta Thunberg muss Geldstrafe zahlen

24. Juli 2023 | Quelle: dpa

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wartet auf eine Gerichtsanhörung. Thunberg musste sich nach einer Protestaktion in der südschwedischen Stadt Malmö vor Gericht verantworten. Bild: Bild: dpa

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg muss eine Geldstrafe zahlen, weil sie bei einem Protest in ihrem Heimatland die Anweisungen der Polizei nicht befolgte. Wie die schwedische Nachrichtenagentur TT am Montag aus dem Gerichtssaal in Malmö meldete, wurde sie wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 30 Tagessätzen von je 50 Schwedischen Kronen (umgerechnet rund 4,30 Euro) verurteilt. Zudem muss sie 1000 Kronen (etwa 86,50 Euro) an einen Fonds zur Unterstützung von Gewaltopfern zahlen.