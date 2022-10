Demonstrationen im Iran: Irans Atombehörde meldet Cyberangriff – Hacker solidarisch mit Protesten

Der Iran spielte die Bedeutung der veröffentlichten Informationen herunter. Laut staatlichen Medien waren es „technische Nachrichten“ sowie Routinesachen. Black Reward hatte in einer am 21. Oktober veröffentlichten Erklärung gedroht, gehackte Informationen innerhalb von 24 Stunden an die Öffentlichkeit zu bringen, wenn die Behörden politische Gefangene und während der Unruhen festgenommene Personen nicht freilassen würden.