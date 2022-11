Demonstrationen in China „Heute hat die chinesische Regierung viel mehr Möglichkeiten, die Bevölkerung zu kontrollieren“

WirtschaftsWoche: In China gibt es derzeit massive Demonstrationen gegen die harten Corona-Maßnahmen. Handelt es sich dabei nur um einen Aufschrei, der vom Regime schnell wieder niedergerungen wird – oder entwickelt sich dort eine größere Protestbewegung gegen die Politik von Staatschef Xi Jinping?

Nadine Godehardt: Die aktuellen Proteste in China sind zurzeit noch punktuell. Zwar verteilen sie sich über das ganze Land, aber sie finden beispielsweise an über 75 Universitäten statt – was natürlich ein spezieller Ort in einer Stadt ist. So bekommt nicht unbedingt die gesamte Bevölkerung der Städte etwas davon mit. Genau so ist das auch, wenn in den Straßen großer Städte wie Peking oder Shanghai protestiert wird: Am anderen Ende der Stadt wird das nicht unbedingt wahrgenommen, darüber berichtet wird auch nicht wirklich.