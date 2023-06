Demonstrationen Israel: Zehntausende protestieren erneut gegen Regierung

17. Juni 2023 | Quelle: dpa

Medienberichten zufolge demonstrierten allein in Tel Aviv 100.000 Menschen gegen die Regierung. Bild: Bild: dpa

Zehntausende Menschen sind in Israel erneut aus Protest gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf die Straße gegangen. Zur Hauptkundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv kamen am Samstagabend israelischen Medien zufolge 100.000 Menschen. Insgesamt gab es Proteste in rund 150 Städten.