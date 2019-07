Demonstrationen: „Nieder mit dem bösen Gesetz“ – weiter heftige Auseinandersetzungen in Hongkong

Hongkong Nach massiven Zusammenstößen zwischen der Polizei und Regierungsgegnern haben sich erneut Tausende Demonstranten in den Straßen Hongkongs versammelt. Trotz eines Verbots der Polizei startete am Sonntag von einem Park im Stadtteil Central ein Marsch durch die Stadt. Am Samstag waren nach Behördenangaben mehr als 20 Menschen bei Protesten verletzt und elf Demonstranten von der Polizei festgenommen worden.