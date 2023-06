Demonstrationen Serbien: Protest gegen Gewalt und Regierung weitet sich aus

24. Juni 2023 | Quelle: dpa

Menschen marschieren während einer Demonstration auf einer Autobahn in Belgrad. Bild: Bild: dpa

In Serbien haben Medienberichten zufolge erneut Zehntausende Menschen gegen Gewalt demonstriert. In Belgrad war es der achte Protest in Folge, auch in mindestens acht weiteren Städten gingen die Menschen auf die Straße.