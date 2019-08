Demonstrationen: US-Regierung ruft Hongkong-Reisende zu Wachsamkeit auf

Seit Juni protestieren Hunderttausende Menschen in Hongkong gegen ihre Führung, der sie eine zu große Nähe zur Regierung in Peking vorwerfen. China hat nach erneut gewaltsamen Protesten den Ton verschärft. Die Demonstrationen am internationalen Flughafen kämen „nahezu terroristischen Akten“ gleich, teilte die für Hongkong- und Macau-Fragen zuständige Behörde der Volksrepublik am Mittwoch mit. Sie forderte eine strenge Bestrafung der regierungskritischen Demonstranten, die sich gegen einen zu starken Einfluss Chinas auf die frühere britische Kronkolonie wenden.