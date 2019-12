Demonstrationen US-Regierung: Womöglich mehr als 1000 Tote bei Protesten im Iran

Iranische Sicherheitskräfte haben bei den jüngsten Protesten in dem Land nach Angaben der US-Regierung möglicherweise mehr als 1000 Menschen getötet. Wegen der Abschaltung des Internets sei es schwierig, eine exakte Opferzahl zu ermitteln, sagte der Sondergesandte des Außenministeriums für den Iran, Brian Hook, am Donnerstag in Washington. „Es scheint, dass das Regime seit Beginn der Proteste mehr als 1000 iranische Bürger ermordet haben könnte.“