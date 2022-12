Demonstrationen Weitere Proteste im Iran - Angespannte Lage in Teheran

07. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Eine Frau geht am Montag durch den Tajrish-Basar in Teheran. Bild: Bild: dpa

Zahlreiche Ladenbesitzer im Iran haben am dritten Tag in Folge ihre Geschäfte aus Protest nicht geöffnet. Das berichteten unter anderem Bewohner der Provinz Kurdistan am Mittwoch. Der Staat hat in der Region schon ein massives Aufgebot von Sicherheitskräften zusammengezogen. Auch gepanzerte Fahrzeuge sollen in den Kasernen stationiert worden sein.