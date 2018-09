Den Haag US-Regierung bricht mit dem Internationalen Strafgerichtshof

In der ersten Amtszeit von Bush versuchte dessen Regierung sich in einem diplomatischen Feldzug gegen den Gerichtshof, indem es sich darum bemühte, IStGH-Mitglieder zur Unterzeichnung des sogenannten Artikels 98 zu bewegen. Die Unterschrift unter diesem Artikel sollte Länder davon abhalten, US-Bürger von dem Gericht strafverfolgen zu lassen. Sonst drohten Sanktionen. Die Bemühungen trugen Früchte, mehr als 100 Staaten unterschrieben die Vereinbarung. Manche davon haben sie allerdings nicht formal ratifiziert.

Während der zweiten Amtszeit von Bush bewegte sich die US-Haltung gegenüber dem Gerichtshof leicht, als es in der sudanesischen Region Darfur zum Völkermord kam. Die US-Regierung unterstützte die IStGH-Ermittlungen in Darfur in begrenztem Ausmaß. Und auf Bush folgte Barack Obama, dessen Regierung sich noch ein Stück freundlicher gegenüber Den Haag gab. Sie bot dem IStGH zusätzliche Unterstützung an, als dieser Ermittlungen gegen die damals in Uganda ansässige Rebellengruppe LRA um ihren Anführer Joseph Kony führte.