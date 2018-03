Deniz Yücel: Ein Journalist als Symbol der deutsch-türkischen Krise

Dilek Mayatürk-Yücel fuhr immer montags von Istanbul in das rund eineinhalb Stunden entfernte Gefängnis in Silivri. Eine Stunde Besuchszeit, mehr war nicht erlaubt. Für sie war die Haft eine schwere Belastung. Der dpa sagte sie im Juli: „Sie haben den Menschen, der für mich am wertvollsten ist, alleine hinter steinerne Mauern gesperrt. Ich denke, man kann sich vorstellen, wie ich mich fühle.“ Mayatürk-Yücel hielt sich an der Gewissheit fest, dass die Haft nicht ewig dauern kann, dass also „noch lange Jahre in Freiheit vor uns liegen“ werden. Auf die Frage, was sie und ihr Mann nach dessen Freilassung planten, antwortete sie: „Zuerst ans Meer fahren.“