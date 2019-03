Denuklearisierung : Nordkorea droht mit Abbruch der Abrüstungsverhandlungen

Kim sei überrascht gewesen über die „exzentrische“ Verhandlungsposition der USA, sagte Choe, die an den Gesprächen in Hanoi teilnahm. Sie deutete an, dass US-Außenminister Mike Pompeo und der nationale Sicherheitsberater John Bolton mit unnachgiebigen Forderungen eine feindselige und von Misstrauen geprägte Atmosphäre geschaffen hätten, während Trump gesprächsbereiter gewesen sei. Aussagen ranghoher Berater Trumps hätten das Klima seither weiter verschlechtert.