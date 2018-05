Denuklearisierung Nordkoreas: Trump begrüßt „kluge und großzügige Geste“ Nordkoreas

SeoulUS-Präsident Donald Trump hat die von Nordkorea angekündigte Demontage seiner Atomtestanlage als „kluge und großzügige Geste“ begrüßt. Per Twitter dankte er am Samstag für die Ankündigung, die Anlage in Anwesenheit internationaler Beobachter zwischen dem 23. und 25. Mai stillzulegen. Trump trifft sich drei Wochen danach, am 12. Juni, mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu einem historischen Gipfel.