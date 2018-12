 Denuklearisierung: USA und Südkorea stimmen ihr Vorgehen im Atomstreit mit Nordkorea ab

SeoulInmitten des Stillstands in den Atomverhandlungen mit Nordkorea stimmen sich die USA und Südkorea über ihr weiteres Vorgehen in dem Konflikt ab. Vor Beginn der Gespräche mit Regierungsvertretern in Seoul besuchte der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, am Donnerstag nach Berichten südkoreanischer Sender Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze.