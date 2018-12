 Denuklearisierung: USA wollen Fortsetzung der Atomgespräche mit Nordkorea

SeoulTrotz wachsender Kritik Nordkoreas an ihrer Sanktionspolitik sind die USA zuversichtlich, die Verhandlungen mit Pjöngjang über dessen Atomwaffenprogramm fortsetzen zu können. „Wir sind daran interessiert, in den Diskussionen mit unseren nordkoreanischen Partnern die nächste Stufe zu erreichen“, sagte der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, am Freitag nach Gesprächen mit südkoreanischen Regierungsvertretern in Seoul vor Journalisten.