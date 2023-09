„Der Anfang vom Ende“ IEA: Die Ära der fossilen Brennstoffe nähert sich ihrem Ende

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognosen zur globalen Energienachfrage aktualisiert und kommt zu dem Schluss, dass die Welt am „Anfang vom Ende“ der Ära der fossilen Brennstoffe stehe. In einem Gastbeitrag für die „Financial Times“ schreibt IEA-Chef Fatih Birol, dass die Nachfrage nach Öl, Erdgas und Kohle vor 2030 ihren Höhepunkt erreichen wird. Danach gehe es nur noch bergab. Die rapide Zunahme erneuerbarer Energien und die Verbreitung von Elektrofahrzeugen sind demnach zwei Hauptgründe für diesen Wandel.