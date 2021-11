Der Christian Drosten von Japan „Der Impfpass sollte nur beschränkt gültig sein“

Einige Wissenschaftler in Japan führen das schnelle Ende der letzten starken Welle auch darauf zurück, dass die Deltavariante sich durch weitere Mutationen abgeschwächt habe. Was halten Sie von dieser Theorie?

Nun, das ist eine Aufgabe für die Biologen. Es gibt einen Haufen Theorien zu Mutationsfehlern. Einige dieser Varianten würden nur eine bestimmte Gruppe von Leuten anstecken und danach verschwinden. Diese Hypothesen müssen wir untersuchen. Meine Theorie bleibt, dass vor allem die Saisonalität und die Impfeffektivität eine Rolle spielten.



Sie erwarten eine neue Welle in diesem Winter in Japan. Wie kann das sein, wenn über 75 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft sind?

Wir haben bei der Impfkampagne in der Stadt Soma in Fukushima die Antikörpertiter für Covid-19 ermittelt. Dabei zeigte sich ein rapider Rückgang der Antikörper, vor allem in der Gruppe der älteren Geimpften. Drei Monate nach der zweiten Spritze können sie sich schon wieder selbst anstecken und das Virus auch an andere weitergeben. Den vollen Impfschutz in Bezug auf die Vermeidung einer Hospitalisierung behält man für etwa sechs Monate.