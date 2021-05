Der Fall Protasewitsch „Jetzt muss alles auf den Tisch, was Lukaschenko weh tut“

Es ist ja nicht so, als hätten Europa und Deutschland keine Erfahrung im Umgang mit zweifelhaften Staatslenkern. Das Verhältnis zu Russland zum Beispiel unterliegt seit vielen Jahren heftigsten Temperaturschwankungen, spätestens seit der Ermordung des Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien, dem Tiergartenmord in Berlin und der Vergiftung des Oppositionellen Alexej Nawalny aber ist es unter den Nullpunkt gesunken. Auch die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi durch Saudi-Arabien fällt in diese Kategorie außenpolitischer Großkonflikte mit Mächten, denen man wirtschaftlich nichtsdestotrotz verbunden ist.