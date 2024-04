Der Industrieriese im Wandel So will Japan das Schreckgespenst der Deflation vertreiben – endgültig

Zu tief steckt Notenbankern, Politikern und Managern in Japan das Trauma der Deflation in den Knochen, als dass sie einen Rückfall riskieren möchten. Dieses ökonomische Schreckgespenst soll nie wieder in Japan spuken. Rund drei Jahrzehnte lang stagnierten die Preise, Löhne gingen leicht zurück. Ein Glas Bier kostete vor der Coronapandemie genauso viel wie in den zwanzig Jahren zuvor. Die Japaner verdienten aber auch nicht mehr, die Löhne waren wie eingefroren. Die Notenbank machte seit Ende der 1990er Jahre das Geld extrem billig und ließ sich immer neue Anreize einfallen. Firmen und Verbraucher verschuldeten sich trotzdem nicht, sondern steckten ihr Geld lieber in bar in ihre Futonmatratzen.



Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Zunächst sorgte der globale Preisschub durch die aufgestaute Nachfrage aus der Pandemiezeit und den russischen Krieg gegen die Ukraine auch in Japan für steigende Preise auf breiter Front, denn die Inselnation ist in hohem Maße auf Importwaren angewiesen. Dann trieb die Abwertung der japanischen Währung Yen um bis zu 30 Prozent, eine Folge der Niedrigzinsen, die Importpreise zusätzlich nach oben. Sollte die Rückkehr der Inflation nach Japan dauerhaft gelingen, wäre es eine historische, einschneidende Veränderung.