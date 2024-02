O'Neill sollte am Samstag im Regionalparlament in Belfast zur Regierungschefin gewählt werden - als erste Katholikin und Republikanerin in der Geschichte Nordirlands. Sinn Fein strebt eine Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Irland an. Die Partei war bei der Regionalwahl 2022 erstmals stärkste Partei in der früheren Bürgerkriegsregion geworden. Sie muss allerdings eine Koalition mit der wichtigsten protestantisch-unionistischen Partei DUP eingehen, der das gleichberechtigte Amt des Vize-Regierungschefs zusteht.