Designierter US-Außenminister: Mike Pompeo verspricht Neuanfang im US-Außenministerium

Einige Abgeordnete fürchten, dass Trump Mueller feuern könnte, um so die Untersuchung gegen sein Umfeld zu beenden. Auf die Frage, ob er in einem solchen Fall als Außenminister zurücktreten würde, sagte Pompeo: „Meine Instinkte sagen mir „Nein““. In unruhigen Zeiten sollte der US-Chefdiplomat an Bord bleiben.