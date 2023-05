Deutsch-französische Beziehungen: Deutschland und Frankreich wollen politische Kontakte verstärken

Zunächst wird Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag nach Paris reisen. Dort werde sich auch mit Präsident Emmanuel Macron zusammentreffen, informierte ihr Ministerium. Am Mittwoch nehme Baerbock an der Sitzung des französischen Kabinetts teil. Zudem habe Baerbock allein in dieser Woche an vier Tagen gemeinsame Termine mit ihrer französischen Kollegin.