Deutsch-Französische Pläne: Vorschläge für Reform der Euro-Zone kommen später

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werden einem Magazinbericht zufolge beim nächsten EU-Gipfel noch keine gemeinsamen Vorschläge für die Reform der Euro-Zone vorstellen. Die Sache sei abgesagt, berichtet „Der Spiegel“ unter Berufung auf einen mit der Vorbereitung des Gipfels betrauten EU-Beamten. „Es gibt schlicht nichts zu verkünden.“ Hintergrund seien die Koalitionsverhandlungen in Deutschland. Während dieser Zeit hätte es keine Möglichkeit gegeben, sich mit der Zukunft der Euro-Zone zu befassen. Nach Bildung der neuen Bundesregierung würde die Arbeit an den Reformplänen in enger Partnerschaft mit Frankreich intensiviert, sagte ein Sprecher der Bundesregierung dem Magazin.