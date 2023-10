Deutsche in Israel Mit Lufthansa-Sonderflügen aus der Kriegszone

Nicht nur für Staigmüller und ihre kleine Familie ist das Risiko nach dem Angriff von Samstagmorgen und den anschließenden blutigen Gefechten mit Hunderten von Toten auf beiden Seiten zu hoch. Zahlreiche Menschen mit deutschen Wurzeln versuchen in diesen Tagen, das Land zu verlassen. Aber immer wieder werden Flüge gestrichen oder gar nicht erst angeboten. „Wir haben jetzt drei Plätze über Istanbul am Samstag“, sagt die 44-Jährige. „Ich schaue ständig, ob sie noch auf der Liste stehen. Früher als am Wochenende gab es nichts.“ Die meisten Ausländer in Tel Aviv wollten unbedingt raus, „vor allem die Deutschen“.