Deutsche Unternehmen in China „Die Erwartungen sind so niedrig wie seit Jahren nicht mehr“

Zumindest eine gute Nachricht hat Jens Hildebrandt an diesem Dienstagmorgen parat: So viele Firmen wie noch nie hätten sich dieses Mal bei der jährlichen Stimmungs-Befragung seiner Handelskammer beteiligt, berichtet der China-Geschäftsführer der deutschen AHK. Die Zahlen, die er und seine Mitstreiter dann im Pekinger Hilton Hotel an die Wand werfen, lassen jedoch nur wenig Spielraum für Optimismus. Die Kernbotschaft der Studie, an der sich 526 der etwa 5200 deutschen Unternehmen in China beteiligten: Der Wirtschaftsabschwung in der Volksrepublik hat die deutschen Firmen voll erfasst.