Deutsche Unternehmen in Russland Wir dürfen nicht alle wirtschaftlichen Brücken zu Russland einreißen

Nach dem Ende des Ukraine-Krieges müssen wir die ökonomischen Verbindungen zu Russland daher schnellstmöglich kitten können, selbst wenn dies aus aktueller Sicht schwer vorstellbar bleibt. Denn je mehr parallele Fähigkeiten Russland entwickelt, desto schwieriger wird die ökonomische Abschreckung später. Sogar Nord Stream 2 sollte dabei irgendwann eine Rolle spielen – sei es um Erdgas, oder vielleicht gar Wasserstoff zu transportieren. Zugleich muss aber eine Abkopplung im Ernstfall für Europa möglich bleiben, um Sanktionen verhängen zu können. Das heißt nicht, dass sie ohne Schmerzen für Deutschland und Europa vonstatten gehen sollte.



Bei den derzeit ebenfalls stärker werdenden Entkopplungsbestrebungen gegenüber China – die durchaus ihre Berechtigung haben, weil auch China solche im Gegenzug betreibt – ist genauso Vorsicht geboten. Eine gegenseitige Abhängigkeit muss am Ende auch hier bewahrt bleiben, etwa für den Fall, dass China eines Tages erwägen sollte, in Taiwan einzumarschieren. Da Xi sich nun so vehement gegen die Entkoppelung ausgesprochen hat, sollten Europa und die westliche Welt ihn direkt beim Wort nehmen, darauf pochen, dass auch China solche Abhängigkeiten vom Westen akzeptiert. Die Welt braucht am Ende auch in Zukunft ein gutes Stück Globalisierung – allein schon für den Frieden.



