Deutsche Unternehmer in Südamerika „Ein Klima zwischen Kafka und Mafia“

Es ist gerade mal vier Jahre her, da wagte kaum ein Unternehmer in Buenos Aires sich öffentlich über die Regierung zu äußern oder gar zu kritisieren. Es herrschte ein Klima „irgendwo zwischen Kafka und Mafia“. So beschreibt Martin Jebsen, einer der führenden Wirtschaftsanwälte für deutsche Unternehmen in Buenos Aires, den damaligen Geschäftsalltag. Staatliche Kontrolleure machten den Unternehmern das Leben schwer. Guillermo Moreno, der Staatssekretär für den Binnenhandel, stauchte am Telefon Manager und Unternehmer zusammen, wenn sie die Preise aus seiner Sicht zu stark erhöht hatten – seine Anrufe kamen gerne morgens um sechs oder noch um Mitternacht. Ausländischen Managern droht er gelegentlich mit dem Rausschmiss aus dem Land. Wer die Anweisungen Morenos und seiner „Operatoren“ nicht befolgte, konnte ewig auf Importlizenzen warten oder bekam Besuch von Steuerprüfern. Die Korruption blühte.