Deutsche Verteidigungsausgaben : Merkel weist Kritik zu Wehretat zurück

BerlinBundeskanzlerin Merkel hat den Anstieg der deutschen Verteidigungsausgaben gegen die Kritik verteidigt, damit einen Beitrag zur Aufrüstung in der Welt zu leisten. Neue politische Herausforderungen, der jahrelangen Sparkurs bei der Bundeswehr sowie Erfordernisse des technologischen Wandels machten die höheren Ausgaben nötig, sagte sie am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.