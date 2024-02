Deutscher Außenhandel USA könnten China als Handelspartner Nr. 1 bald überholen

Größter deutsche Exportschlager blieben erneut Fahrzeuge. Die Automobilindustrie verkaufte Kraftwagen und Kraftwagenteile im Wert von 268,2 Milliarden Euro ins Ausland, 8,9 Prozent mehr als 2022. Auf den Rängen zwei und drei der wichtigsten deutschen Exportgüter folgten wie in den Vorjahren Maschinen mit einem Wert von 223,1 Milliarden Euro – ein Plus von 5,5 Prozent – und Chemische Erzeugnisse im Wert von 140,7 Milliarden Euro, was allerdings einen Rückgang von 14,5 Prozent bedeutet.



