Deutschlands Auftritt in Davos „Mit Verlaub, ich kann bei Olaf Scholz keine Führungsstärke erkennen“

Inwiefern?

Deutschland hat mit 30 Prozent den höchsten Anteil an der Wertschöpfung in der Eurozone. Wenn in Deutschland nun aufgrund der Sparzwänge immer mehr Unterstützungsmaßnahmen auslaufen oder gestrichen werden, wird das die Preise für bestimmte Produkte nach oben treiben. Das heizt dann die Inflation wieder an – und wenn aus Deutschland solche Impulse für die Eurozone kommen, ist fraglich, ob noch zwei Zinsschritte nach unten möglich sein werden, wie es die Märkte erwarten, um wieder in eine Wachstumsdynamik für ganz Europa zu kommen. Das wird dann auch zum Problem für die Weltwirtschaft.