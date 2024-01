Deutschlands Auftritt in Davos „Mit Verlaub, ich kann bei Olaf Scholz keine Führungsstärke erkennen“

Wenn es in China aber aufgrund mangelnder Nachfrage massive, preisgünstige Überkapazitäten gibt, mit denen dann die europäischen Märkte geschwemmt werden, wird dann aber doch schnell zum Problem für europäische Anbieter, oder?

Wir haben hier in Europa immer noch eine zu hohe Inflation. Wenn durch die Überkapazitäten in China die Preise nach unten gedrückt werden, ist das für die Bekämpfung der Inflation erstmal eine gute Nachricht, weil dann die Zinsen wieder gesenkt werden können, um in Europa wieder eine neue Wachstumsdynamik zu entfachen. Die Frage ist aber, welche langfristigen Folgen es gibt, wenn die Chinesen immer höhere Marktanteile haben.