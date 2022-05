Deutschlands Geschäftsmodell Wir müssen unabhängiger und sparsamer werden

Wir werden nicht nur mit Demokratien Handel treiben können. Wir sollten aber jede Abhängigkeit von einem Land oder einem Block abbauen. Wie wäre ein neuer Anlauf für den Freihandel mit den nordamerikanischen Ländern? Wie wäre der Aufbau von Handelsbeziehungen mit sonnenreichen Ländern wie Marokko oder an anderen südlichen Rändern Europas? Von dort könnte Sonnenenergie oder Wasserstoff kommen. Richtig wäre auch, wieder eine nennenswerte Produktion von Solar- und Windkraft-Modulen in Europa aufzubauen. Hier schlittern wir in die nächste Abhängigkeit von China.



Wir müssen auch sparsamer werden: Nachhaltigkeit muss als Maßstab für Rohstoffe wie fürs Geld gelten. Inflation, langfristig teurere Energie und der Umbau der Wirtschaft auf Erneuerbare wie auch auf andere Lieferbeziehungen kosten erst einmal. Das wird heißen, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle weniger reich fühlen und der Staat genau einteilen sollte, was er fördert und wen er stützt. Die Gießkanne hat ausgedient.