 Devisen: Anleger kaufen mehr Franken, wegen des Konflikts zwischen Indien und Pakistan

London, ZürichDie Eskalation im Konflikt zwischen Pakistan und Indien hat Anleger am Mittwoch zu Franken-Käufen bewegt. Die Schweizer Währung gilt bei Anlegern als „sicherer Hafen“ und ist daher besonders in turbulenten Zeiten gefragt. Die Investoren nähmen zunehmend wieder die weltweiten Risiken in den Blick, sagte Societe-Generale-Stratege Kit Juckes.