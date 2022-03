Die aktuelle Lage in der Ukraine Humanitärer Korridor in Mariupol, Streit um Flugzeuge

Die Energiepreise waren in den vergangenen Tagen in die Höhe geschossen und die Börsen unter Druck geraten. Am Freitag zog die Angst vor einer nuklearen Katastrophe im Zuge des Krieges die US-Aktienmärkte in Mitleidenschaft. Hintergrund waren Kämpfe am europaweit größten Atomkraftwerk in der Nähe der ukrainischen Großstadt Saporischschja. Die USA schließen auch ein Importverbot für russisches Öl nicht aus, wie Außenminister Antony Blinken am Freitag in Brüssel deutlich machte. „Nichts ist vom Tisch.“