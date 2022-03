Die aktuelle Lage in der Ukraine Russische Truppen nehmen größtes Atomkraftwerk Europas ein

Die Nato muss nach Einschätzung des rumänischen Außenministers Bogdan Aurescu die Gestaltung ihrer Ostflanke überdenken. Ob er dort eine dauerhafte Präsenz alliierter Truppen will, lässt er offen. „Wir müssen die Lage an die Realität anpassen, die zeigt, dass die russischen Truppen in der Ukraine und in Belarus sind, also müssen wir alles überdenken“, sagt Aurescu am Rande des Nato-Außenministertreffens in Brüssel. Die Nato müsse sich darauf einstellen, dass Belarus ein Militärdistrikt Russlands werde. Rumänien werde seine Verteidigungsausgaben ab dem nächsten Haushaltsjahr von 2 Prozent des BIP auf 2,5 Prozent erhöhen, fügt er hinzu.