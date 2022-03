Die aktuelle Lage in der Ukraine UN-Atomchef: Keine Strahlung nach Angriff in Ukraine ausgetreten

Nach intensiven Gefechten haben die russischen Streitkräfte das größte Atomkraftwerk Europas im Südosten der Ukraine örtlichen Angaben zufolge eingenommen. Ein bei den Kämpfen ausgebrochenes Feuer an dem Meiler Saporischschja ist inzwischen gelöscht. Gefahr soll von dem Kraftwerk akut nicht ausgehen. Der Angriff in der Nacht zum Freitag in Europas größter Atomanlage erinnerte an die weltweit schlimmste Atomkatastrophe – die 1986 in Tschernobyl in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in der Nacht zum Freitag, „wenn es eine Explosion gibt – das ist das Ende für alle. Das Ende für Europa. Die Evakuierung von Europa.“

Am Donnerstagnachmittag hatten sich Moskau und Kiew auf die Schaffung von humanitären Korridoren verständigt. Zudem einigte man sich auf eine dritte Gesprächsrunde. Man wolle Anfang kommender Woche wieder zusammenkommen.



Die Börsen reagierten am Vormittag mit deutlichen Verlusten auf die Nachricht des Angriffs auf das AKW. Mehr zur Lage an den Börsen, lesen Sie hier – im aktuellen Dax-Radar.



Die Außenminister der EU-Staaten kommen bereits am Freitagnachmittag erneut zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen. Erwartet wird auch die Teilnahme von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und des US-Außenministers Antony Blinken.