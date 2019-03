Die ersten 100 Tage: Mexikos Präsident befindet sich noch in den „Flitterwochen“

Vermeintliche Zustimmung von den Mexikanern holt sich López Obrador auch in nicht rechtsbindenden Volksbefragungen – die bisher in allen Fällen nach seinem Gusto ausfielen. Geht es um neue Bauprojekte, organisiert er informelle Befragungen. So ließ er beispielsweise den Bau eines neuen Flughafens in Mexiko-Stadt stoppen.