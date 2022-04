Die Folgen der Russland-Sanktionen „Manche Notenbanken werden ihre Dollarreserven künftig verstecken“

Inwieweit beeinflussen die Finanzsanktionen gegen die russische Notenbank das gesamte globale Währungssystem?

Die USA nutzen den Dollar im Konflikt mit Russland wie eine Waffe. Das berührt den Status des Dollar als weltweit wichtigste Reservewährung. Alle anti-westlich eingestellten Staaten werden sich nun fragen, ob sie weiterhin Vermögen auf Konten im Westen halten sollen – oder ob nicht auch sie Gefahr laufen, im Falle eines politischen Konflikts plötzlich nicht mehr an ihre Devisenreserven heranzukommen.



Was ist die Alternative?

Das wahrscheinliche Reaktionsmuster ist Diversifikation – und zwar nicht nur bei den genutzten Reservewährungen, sondern auch, wo und wie sie gehalten werden. Das kann durchaus heimlich geschehen. Man kann Währungsreserven verstecken, und es gibt für Notenbanken am Finanzmarkt Mittel und Wege, die eigene Identität zu verschleiern. Ich glaube, dass derartige Versuche von Notenbanken anti-westlicher Staaten in Zukunft zunehmen werden, um die Angreifbarkeit von außen zu reduzieren.