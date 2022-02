Die Folgen europäischer Müllexporte Illegale Deponien vergiften türkische Böden

Besonders auf einer Deponie südlich von Adana stellten die Aktivisten bedenkliche Konzentrationen von Schadstoffen fest: Dort fanden sie Kupfer und Zinn, die Menge an PCB lag 30.000 mal so hoch wie in der Vergleichsprobe, bei Dioxinen und Furan stellten sie gar eine 400.000-fache Konzentration fest. Das gehöre „zu den höchsten Werten, die bisher in der Türkei im Boden nachgewiesen worden“, heißt es in dem Report. Das deute darauf hin, dass auf der Deponie über lange Zeiträume hinweg Plastik verbrannt wurde.