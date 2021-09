Die Ökonomie des Terrors „Auch Terroristen maximieren ihre Wohlfahrt“

WirtschaftsWoche: Herr Brück, steigt durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan die Terrorgefahr in Europa und Deutschland – weil am Hindukusch neue Rückzugsräume für potenzielle Attentäter entstehen?

Tilman Brück: Nein, zumindest nicht kurzfristig und nicht zwangsläufig. Ein Motiv für Terroranschläge war ja die Präsenz westlicher Streitkräfte in Afghanistan. Diesen Faktor gibt es nach dem Abzug der Amerikaner und Deutschen nun nicht mehr. Es wäre für die Taliban auch kontraproduktiv, nun offenkundig den Terrorismus gegen den Westen zu fördern. Auch mit Warnungen vor neuen Rückzugsräumen wäre ich vorsichtig. Es ist ja nicht so, dass die westlichen Alliierten das ganze Land kontrolliert hätten; Verstecke fanden sich also schon immer. Und jenseits von Afghanistan gibt es zahlreiche Staaten, von denen aus Terrorzellen ungestört oder gar politisch protegiert operieren können.