Die USA und der Fall Khashoggi Warum Donald Trump die Saudis braucht

Der prominente republikanische Senator Lindsey Graham, der sich vom Kritiker zum Verbündeten Trumps gewandelt hat, will sich von Drohungen der Saudis nicht einschüchtern lassen. „Sie brauchen uns mehr als wir sie“, sagte Graham Trumps Haussender Fox News. Er sei zwar nicht prinzipiell gegen Waffendeals mit Saudi-Arabien, „aber mit der derzeitigen Führung kann ich keine Geschäfte machen“. An eine Unschuld des Kronprinzen glaube er keine Sekunde.



„Ich gehe davon aus, dass er verantwortlich für den Tod von Herrn Khashoggi auf die brutalstmögliche Art ist“, sagte Graham. „Sie werden mich nie davon überzeugen, dass er das nicht gemacht hat.“ Der Senator forderte, gegen den Kronprinzen und seine engsten Mitarbeiter vorzugehen – und das Bündnis mit Saudi-Arabien so zu retten. Graham fügte hinzu, er selber sei es gewesen, der Mohammed bin Salman bei dessen Besuch in Washington eingeführt habe. „Ich habe mich in meinem Leben noch nicht so ausgenutzt gefühlt.“